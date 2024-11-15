Под Лугой иномарка стокнулась со школьным автобусом. Пострадали четыре человека

Накануне утром, 14 ноября около 07 часов 25 минут на 183-м километре трассы «Павлово-Мга-Оредеж-Луга», в Лужском районе Ленинградской области, 78-летний мужчина управляя автомашиной «Лифан» при выполнении обгона совершил столкновение с поворачивающим налево автобусом «ПАЗ», занимающегося школьной развозкой детей, под управлением 58-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия пострадали водитель автомобиля «Лифан» и его 4 взрослых пассажира.

Всех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Дети, находившиеся в автобусе, не пострадали.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.