В ДТП на трассе «Нарва» пострадали четыре человека

Накануне поздним вечером, 8 августа 2024 года около 22 часов 50 минут на 8 километре трассы «Нарва» 25-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ 525», двигаясь от Красного Села в сторону поселка Кипень, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Лада Иксрей» под управлением 38-летней женщины, совершил с ним столкновение.

В результате дорожного происшествия обоих водителей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали двоих несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Лада Икс-рей», девочки, 2011 и 2009 года рождения.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.