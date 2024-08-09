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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на трассе «Нарва» пострадали четыре человека

В ДТП на трассе «Нарва» пострадали четыре человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по факту ДТП в котором пострадали несовершеннолетние

Накануне поздним вечером, 8 августа 2024 года около 22 часов 50 минут на 8 километре трассы «Нарва» 25-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ 525», двигаясь от Красного Села в сторону поселка Кипень, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Лада Иксрей» под управлением 38-летней женщины, совершил с ним столкновение.
В результате дорожного происшествия обоих водителей госпитализировали в тяжелом состоянии.
Кроме того, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали двоих несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Лада Икс-рей», девочки, 2011 и 2009 года рождения.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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