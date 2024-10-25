В ДТП под Лугой пострадал 8-летний пассажир автомобиля «Фольксваген»

Накануне вечером, 24 октября 2024 года около 16 часов 40 минут на 156-ом километре трассы «Санкт-петербург – Псков», в Лужском районе Ленинградской области вне населенного пункта, 46-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes», двигаясь от города Луга в сторону поселка Скреблово, при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Volkswagen Passat» под управлением 30-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия пострадал 8-летний пассажир автомобиля «Фольксваген».

Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.