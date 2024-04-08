В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб пассажир «Нивы»

Сегодня утром, 8 апреля 2024 года около 07 часов 45 минут на 51 километре трассы «Подъездной путь к морскому торговому порту «Усть-Луга» в Кингисеппском районе Ленинградской области 40-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Нива» при повороте налево совершил столкновение с двигавшемся по встречной полосе автобусом «Ютонг» под управлением 52-летнего водителя.

В результате столкновения 52-летний пассажир "Нивы" скончался на месте происшествия, еще двое - 46-летний пассажир в тяжелом состоянии и 55–летний пассажир в состоянии средней степени тяжести - госпитализированы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельна произошедшего.