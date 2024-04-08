ента новостей

15:18
Премьера спектакля "Царь-рыба" в ТЮЗе
15:12
Единороссы передали бойцам Ленинградского полка подарки от жителей Петербурга
14:41
В Ленобласти стартует сезон субботников
14:35
Места работы в Петербурге комплексов фиксации нарушений ПДД c 8 по 14 апреля
14:31
На внутреннем кольце КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
12:58
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб пассажир «Нивы»
12:54
В Александровском парке мужчине брызнули в лицо из перцового баллончика
12:49
Выставка «Ключи от рая»
12:45
Выставка «Модификации»
12:41
На внешнем кольце КАД между развязками с Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы движения
10:46
Правоохранители выдворяют нелегальных мигрантов
10:17
Что с просроченными кредитами?
10:03
В Гатчине водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в дерево
09:58
На Васильевском острове задержали мигранта с наркотиками
09:55
В Петербурге задержали одного из нападавших на мужчину и его сына на улице Савушкина
09:36
Фонд Сколково поддержит перспективные ИИ-проекты
09:28
В Колпино пенсионерка инвестировала в мошенников более 16,5 млн рублей
02:51
После ничьей с индийским гроссмейстером Гукешем россиянин Ян Непомнящий победил его соотечественника Видита в 4-м туре турнира претендентов в Канаде
02:32
Волейбольная «Ленинградка» проиграла и второй матч серии с клубом «Динамо-Ак Барс», счёт 1–3
01:51
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл московскому «Динамо» решающий матч плей-офф со счётом 2–3 и не попал в полуфинал Суперлиги
16:01
Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоено звание Героя Труда
02:36
Россиянка Александра Горячкина победила Анну Музычук на претендентском турнире в канадском Торонто
02:16
Российский шахматист Непомнящий, а также Каруана, Гукеш и Видит одержали победы во 2-м туре турнира претендентов в Канаде
00:00
КХЛ: «Локомотив» уже в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, «Автомобилист» сравнял счёт в серии с «Металлуром»
14:22
В Сланцах поймали подозреваемого в разбойном нападении на церковную лавку
14:18
В Кингисеппе поймали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о заминировании автовокзала
14:13
В Сестрорецке иномарка сбила 8-летнего мальчика
14:08
В Петербурге поймали 71-летнюю курьера мошенников
14:01
В Петербурге задержали мужчину, размахивавшего страйкбольной гранатой в алкомаркете
09:10
Туристы смогут получать болгарскую и румынскую визу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб пассажир «Нивы»

В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб пассажир «Нивы»

0
63
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти

Сегодня утром, 8 апреля 2024 года около 07 часов 45 минут на 51 километре трассы «Подъездной путь к морскому торговому порту «Усть-Луга» в Кингисеппском районе Ленинградской области 40-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Нива» при повороте налево совершил столкновение с двигавшемся по встречной полосе автобусом «Ютонг» под управлением 52-летнего водителя.
В результате столкновения 52-летний пассажир "Нивы" скончался на месте происшествия, еще двое - 46-летний пассажир в тяжелом состоянии и 55–летний пассажир в состоянии средней степени тяжести - госпитализированы.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельна произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-12-2023, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
15-01-2024, 22:57
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»
24-10-2023, 14:41
В Гатчине в лобовом ДТП с автобусом погиб пассажир «Хонды»
2-12-2023, 12:14
В Волхове столкнулись две иномарки. Пострадал 16-летний пассажир «Киа Рио»
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
15-02-2024, 12:28
В Ленобласти в ДТП погиб 36-летний пассажир «Дэу Нексия»

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 12:58
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб пассажир «Нивы»
0
86
Сегодня, 10:03
В Гатчине водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в дерево
0
179
6-04-2024, 14:13
В Сестрорецке иномарка сбила 8-летнего мальчика
0
452
4-04-2024, 15:55
Полицейские проводят проверку смертельного ДТП в Стрельне
Наверх