В поселке Щеглово в гараже обнаружены тела троих мужчин

Сегодня, 7 ноября 2024 года в автомашине находящейся в гараже, расположенном в поселке Щеглово, во Всеволожском районе Ленинградской области были обнаружены тела троих мужчин.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела СК России.

Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по ленинградской области по данному факту проводится доследственная проверка.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти потерпевших - отравление угарным газом.