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Питерец.ру » Происшествия » На реке Вуоксе перевернулось надувное судно. Один человек утонул

На реке Вуоксе перевернулось надувное судно. Один человек утонул

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Опубликовал: Anton78
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В Приозёрском районе правоохранителями организована проверка по факту происшествия на реке Вуоксе

По предварительным данным, 16 июня 2024 года восемь человек арендовали надувное судно для сплава по водным соединениям (порогам) в реке Вуоксе в Приозерском районе Ленинградской области.

При прохождении очередного порога судно перевернулось и члены экипажа оказались в воде. 43-летнего мужчину извлекли из воды, оказали первую помощь, но привести в чувство мужчину не удалось. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Предполагаемая причина смерти – утопление в воде. На потерпевшем были надеты каска и спасательный жилет.
После получения информации на место происшествия незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством заместителя руководителя следственного отдела, а также следователя, эксперта и сотрудников полиции.

Следственным отделом по городу Приозерску СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка.
Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СК по Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
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