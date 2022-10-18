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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти обнаружен череп человека

В Ленобласти обнаружен череп человека

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СК Ленобласти
Во Всеволожском районе проводится проверка по факту обнаружения костных останков

Накануне в деревне Лесколово Всеволожского района Ленинградской области обнаружен череп человека, при осмотре которого каких-либо повреждений не обнаружено. По данным судебно-медицинского эксперта, участвовавшего в осмотре места происшествия, с момента наступления смерти человека до момента обнаружения черепа прошло более 10 лет.

Следственным отделом отделом по городу Всеволожск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится доследственная проверка.

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти. По результатам будет принято процессуальное решение.

Источник: СК Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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