В Ленобласти полицейские выясняют обстоятельства утопления 15-летнего подростка

Следственным отделом по городу Сосновый Бор Следственного управления следственного комитета России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту утопления 15-летнего подростка в карьере в посёлке Престиж в городе Сосновый Бор.

После поступления информации на место происшествия незамедлительно выехала следственное-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Сосновый Бор в составе следователей и следователей-криминалистов следственного управления, сотрудников полиции и МЧС.

По предварительным данным, несовершеннолетний приехал в указанное место с тремя своими друзьями в поход. В дневное время 16.06.2023 они пошли купаться. Со слов друзей подросток плохо умел плавать. Отплыв на расстоянии около 20 м от берега, несовершеннолетний начал тонуть, при этом один из его друзей пытался спасти его, но ему это сделать не удалось.

При осмотре места происшествия зафиксировано, что на берегу имеется табличка «Купание запрещено».

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка. Кроме того, следственным органом будет дана оценка деятельности соответствующих органов системы профилактики.