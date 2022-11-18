В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел местной жительницы и двух ее малолетних детей

18 ноября 2022 года в квартире одного из домов по Большой Пороховской улице были обнаружены тела местной жительницы 1983 года рождения, ее 6-летнего сына и 2-летней дочери без внешних признаков насильственной смерти. Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводится осмотр места происшествия.

Следователями допрашиваются свидетели, назначается ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, выполняются иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

По предварительным данным причиной смерти является отравление угарным газом.