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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел местной жительницы и двух ее малолетних детей

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел местной жительницы и двух ее малолетних детей

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел местной жительницы и двух ее малолетних детей

18 ноября 2022 года в квартире одного из домов по Большой Пороховской улице были обнаружены тела местной жительницы 1983 года рождения, ее 6-летнего сына и 2-летней дочери без внешних признаков насильственной смерти. Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводится осмотр места происшествия.

Следователями допрашиваются свидетели, назначается ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, выполняются иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

По предварительным данным причиной смерти является отравление угарным газом.

Источник: СК Петербург
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