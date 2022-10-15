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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства гибели человека в результате пожара

В Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства гибели человека в результате пожара

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
СК Ленобласти
В Кировском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели человека в результате пожара

Следственным отделом по городу Кировск Следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1960 г.р., который погиб в результате пожара в пос. Павлово Кировского района Ленинградской области.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СК Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО
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