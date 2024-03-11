ента новостей

00:49
3:0 в матче и 4–1 в серии: итоги противостояния СКА и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024
20:41
На фоне поражения «Краснодара» в Ростове «Зенит» стал лидером чемпионата России после 20-го тура
18:48
В поселке Красносельское после пожара в одном из домов обнаружили трупы троих человек
16:55
ВООПИК набирает волонтеров на бесплатное обучение мониторингу ОКН
16:04
На четыре месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД
15:25
Места работы в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 11 по 17 марта
15:22
Вестибюль станции метро «Сенная площадь» досрочно открыли для пассажиров
13:55
В Швейцарских Альпах найдены тела пяти лыжников, один пропал без вести
13:46
Выставка «И был блин на весь мир!»
13:39
Полицейские Петербурга поймали вора, промышлявшего кражами из арендных квартир
12:48
Петербургская команда по синхронному катанию на коньках выиграла чемпионат России
12:40
На Крестовском проспекте в ДТП погиб велосипедист
11:49
В Сланцах подросток сорвался с высоты пятого этажа
11:00
Выставка о Крымском полуострове откроется в парке «Россия – Моя история»
10:53
На трассе «Сортавала» полностью перекроют движение автомобильного транспорта
10:05
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три человека
09:59
В Ленобласти задержали участников конфликта в со стрельбой в поселке Новый Свет
09:48
В Ленобласти задержали жителя Вологодской области с крупной партией синтетических наркотиков
09:41
Налетчик с игрушечным пистолетом похитил алкоголь из магазина на Муринской дороге
09:22
В России могут отнести преступления с использованием IT к отягчающим обстоятельствам в УК
08:17
Какова закредитованность петербуржцев?
07:48
До выборов осталось 5 дней
14:13
На Санкт-Петербургском шоссе в массовом ДТП погиб водитель «Жигулей»
13:25
4:1 в третьем матче между СКА и «Торпедо»: будет ли такой же счёт и в серии?
11:52
На Среднем проспекте рейовый автобус сбил 6-летнего мальчика на самокате
11:46
В Петергофе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:40
В пространстве «СреДА!» прошёл творческий вечер для жён и матерей участников СВО
09:42
Пожилые женщины лишись 3 миллионов
09:13
Что дарили на 8 марта?
09:32
Кто она – петербуржская женщина?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В поселке Красносельское после пожара в одном из домов обнаружили трупы троих человек

В поселке Красносельское после пожара в одном из домов обнаружили трупы троих человек

0
71
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения троих местных жителей с признаками насильственной смерти

Сегодня, 11 марта 2024 года около 07 часов 30 минут в экстренные службы Выборгского района Ленобласти поступило сообщение о пожаре в поселке Красносельское.

После пожара в одном из домов были обнаружены тела супругов 66-летней женщины и 70-летнего мужчины, и их 46-летнего сына с огнестрельными ранениями головы.

По данному факту следователи СК России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.

Источник: СК по Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО пожар обнаружение трупа убийство огнестрельное ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-05-2023, 10:06
В Выборге задержали мужчину по подозрению в убийстве молодого человека
16-01-2024, 15:52
В Токсово после пожара обнаружили тело 11-летнего мальчика
5-01-2023, 10:31
В Ленобласти после пожара обнаружены тела троих погибших
14-01-2023, 11:47
В Ленобласти на пожаре погибли двое малолетних детей
24-11-2022, 11:39
По факту возгорания газопровода во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело
3-12-2022, 14:52
В Гаврилово после пожара обнаружили тело мужчины

Происшествия на дорогах

0
142
Вчера, 12:40
На Крестовском проспекте в ДТП погиб велосипедист
0
93
Вчера, 10:05
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три человека
0
227
10-03-2024, 14:13
На Санкт-Петербургском шоссе в массовом ДТП погиб водитель «Жигулей»
0
255
9-03-2024, 11:52
На Среднем проспекте рейовый автобус сбил 6-летнего мальчика на самокате
Наверх