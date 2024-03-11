В поселке Красносельское после пожара в одном из домов обнаружили трупы троих человек

Сегодня, 11 марта 2024 года около 07 часов 30 минут в экстренные службы Выборгского района Ленобласти поступило сообщение о пожаре в поселке Красносельское.

После пожара в одном из домов были обнаружены тела супругов 66-летней женщины и 70-летнего мужчины, и их 46-летнего сына с огнестрельными ранениями головы.

По данному факту следователи СК России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.