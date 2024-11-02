В Мурино поймали двоих подозреваемых в разбойном нападении на жителя Челябинской области

Ранним утром 30 октября 2024 года около 05 часов 30 минту к полицейским Всеволожского района Ленинградской области с заявлением обратился 23-летний житель Челябинской области, который рассказал стражам порядка о том, что возле дома 60 по Центральной улице в Мурино двое малознакомых избили его, отобрали телефон и перевели деньги на свою карту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне вечером малознакомый заявителя попросил его перевести 1 000 рублей ему на телефон, после чего отобрал гаджет, брызнув ему в лицо из перцового баллончика.

В этот момент к ним подошел еще один молодой человек и стал избивать заявителя. После этого нападавшие потребовали у жертвы разблокировать его телефон и перевести им еще 240 тысяч рублей.

Добившись своего, нападавшие скрылись.

Позднее к полицейским поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним доставили избитого, который после оказания медицинской помощи был отправлен на амбулаторное лечение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой).

Вчера днем, 1 ноября 2024 года около 12 часов 10 минут возле дома 11 по улице Шувалова в городе Мурино в по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих неработающих местных жителей 18-ти и 20-лет.

Обоих задержанных поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.