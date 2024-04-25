На севере Петербурга поймали подозреваемых в разбойном нападение на инженера сети супермаркетов

В ночь на 24 апреля 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 24-летнего инженера сети супермаркетов, который рассказал стражам порядка о том, что днем ранее, около 17 часов 00 минут на парковке торгового комплекса возле дома 19 по проспекту Просвещения четверо неизвестных под угрозой ножа и пистолета посадили его в автомобиль «Хендай Солярис» и требовали 800 тысяч рублей, однако, поскольку такой суммы у жертвы при себе не было, отобрали 20 000 рублей наличными и еще 40 000 рублей заставили перевести на карту.

После этого у него забрали мобильный телефон и увезли в поселок Новоселье, Ломоносовского района Ленинградской области, где высадили и скрылись.

Ущерб составил 120 000 рублей.

24 апреля возле дома 35 по Пискаревскому проспекту полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих неработающих 21-летних граждан одного из государств ближнего зарубежья.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).