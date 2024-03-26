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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино задержали подозреваемого в грабеже на проспекте Просвещения

В Мурино задержали подозреваемого в грабеже на проспекте Просвещения

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в грабеже на проспекте Просвещения

Ранним утром 13 марта 2024 года, около 04 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация  о том, что возле дома 81 по проспекту Просвещения двое неизвестных избили прохожего и отобрали у него мобильный телефон.
На месте происшествия полицейские обнаружили 21-летнего потерпевшего, который рассказал, что возле дома 11 по улице Брянцева на него напали двое неизвестных, избили и отобрали «iPhone 14», стоимостью 150 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Днем 25 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 11 по Новой улице в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти по подозрению в причастности к данному преступлению сотрудники уголовного розыска задержали неработающего 36-летнего местного жителя.
Похищенный телефон изъяли.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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