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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали подозреваемого в разбое

В центре Петербурга задержали подозреваемого в разбое

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое в Центральном районе

19 апреля 2023 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о разбойном нападении в отношении 21 летнего доставщика.
17.04.2023 около 23 часов 00 минут возле дома 6 по Коломенской улице двое малознакомых ему молодых людей распылили ему в лицо слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика, избили, отобрали у него мобильный телефон «Redmi 9», после чего с места происшествия скрылись.
Потерпевший рассказал, что вместе со своими обидчиками работает в службе доставки, у молодых людей возник конфликт из-за очередности доставки заказа, который перерос в драку, после чего его знакомые совершили в отношении него разбойное нападение.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой).
10 мая 2023 года около 14 часов 40 минут возле дома 79 по улице Марата, в результате оперативно-розыскных мероприятий, опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан один из подозреваемых - 19-летний юноша.
Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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