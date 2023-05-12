В центре Петербурга задержали подозреваемого в разбое

19 апреля 2023 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о разбойном нападении в отношении 21 летнего доставщика.

17.04.2023 около 23 часов 00 минут возле дома 6 по Коломенской улице двое малознакомых ему молодых людей распылили ему в лицо слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика, избили, отобрали у него мобильный телефон «Redmi 9», после чего с места происшествия скрылись.

Потерпевший рассказал, что вместе со своими обидчиками работает в службе доставки, у молодых людей возник конфликт из-за очередности доставки заказа, который перерос в драку, после чего его знакомые совершили в отношении него разбойное нападение.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой).

10 мая 2023 года около 14 часов 40 минут возле дома 79 по улице Марата, в результате оперативно-розыскных мероприятий, опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан один из подозреваемых - 19-летний юноша.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.