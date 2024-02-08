В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении на прохожего в поселке Бугры

Ночью 2 февраля 2024 года около 02 часов к полицейским Всеволожского района Леноблсти поступила информация о том, что возле дома 5 по Тихой улице в поселке Бугры неизвестные избили и ограбили мужчину.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что возле дома 3 по Тихой улице двое неизвестных избили 29-летнго местного жителя и похитили принадлежащий ему сотовый телефон «Ксиоми Ми 9», Нападавшие скрылись с места происшествия на неустановленном автомобиле.

Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж).

Вечером 6 февраля 2024 года около 17 часов 15 минут в поселке Дубровка Всеволожского района Ленобласти, возле дома 8 по переулку Вахрушева, полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 20-летнего жителя посёлка Дубровка.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.