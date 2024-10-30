Водитель самосвала погиб в ДТП с автокраном на КАД

Сегодня днем, 30 октября около 13 часов 15 минут на 87-ом километре Внешнего кольца КАД, в Ломоносовском районе Ленинградской области мужчина - водитель, на вид 50 лет, управляя самосвалом "Jac" совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автокраном «КАМАЗ» под управлением 73-летнего водителя, с последующим наездам автокрана на ограждение слева и опрокидыванием на встречную полосу.

В результате дорожного происшествия водитель самосвала погиб на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.