Сегодня днем, 30 октября около 13 часов 15 минут на 87-ом километре Внешнего кольца КАД, в Ломоносовском районе Ленинградской области мужчина - водитель, на вид 50 лет, управляя самосвалом "Jac" совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автокраном «КАМАЗ» под управлением 73-летнего водителя, с последующим наездам автокрана на ограждение слева и опрокидыванием на встречную полосу.
В результате дорожного происшествия водитель самосвала погиб на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Водитель самосвала погиб в ДТП с автокраном на КАД
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Ломоносовского района Ленобласти проводят проверку по факту смертельного ДТП на КАД
Сегодня днем, 30 октября около 13 часов 15 минут на 87-ом километре Внешнего кольца КАД, в Ломоносовском районе Ленинградской области мужчина - водитель, на вид 50 лет, управляя самосвалом "Jac" совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автокраном «КАМАЗ» под управлением 73-летнего водителя, с последующим наездам автокрана на ограждение слева и опрокидыванием на встречную полосу.
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