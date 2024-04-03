ента новостей

13:00
Выставка Аллы Калачевой «С первого взгляда»
12:52
В Ленобласти водитель самосвала погиб, врезавшись в силовое ограждение на трассе «Санкт-Петербург - Псков»
12:47
В Ленобласти поймали лжеводопроводчика, обманувшего пенсионерку из Луги
12:40
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Карпинского
12:34
В Петербурге поймали рецидивиста, обманувшего пенсионерку с Граничной улицы
12:27
В Адмиралтейском районе поймали наркоторговца
12:22
В Петербурге поймали метателей дымовой шашки в магазин
10:14
В Купчино на пожаре в квартире погиб мужчина
10:04
В Кронштадте на пожаре в кваритире погибла женщина
10:03
Почему подорожали яйца?
09:41
В Петербурге пройдет первый круг чемпионата России по регби на колясках
09:37
Спортсмены из Петербурга успешно выступили на первенстве России по тхэквондо (ВТФ)
09:33
Музей, дети и любовь к книгам
09:27
Петербург продолжает сотрудничать с Азербайджаном
15:32
В лесополосе в Ленобалсти обнаружили крупную партию наркотических веществ
15:28
В Петербурге стартовал конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики»
14:54
На КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют одну полосу
14:21
Премьера спектакля «Ретро»
13:21
В Кировском районе произошло ДТП с участием автомобиля Скорой помощи
12:02
В Петербурге поймали педофила за распространение порнографических материалов
11:54
В Петербурге задержали жителя Сертолово за заведомо ложное сообщение
11:44
Закрывается трамвайное движение по улице Савушкина
10:18
В Петербурге неизвестные кинули «дымовую шашку» в магазин
10:02
В Московсом районе в ДТП пострадал трехмесячный ребенок
09:54
Депутат стал иноагентом
09:52
В Невском районе поймали мигранта, подозреваемого в ограблении пенсионера
09:46
В Московском районе неизвестный ограбил двух юношей в съемной квартире
09:41
В Петербурге поймали стрелявшего из травмата на Большеохтинском мосту
09:22
Пластиковые карты останутся
02:39
Футбольный клуб «Ленинградец» сумел вывезти из Ярославля ничью: «сухарь» заработал Никита Карабашев
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель самосвала погиб, врезавшись в силовое ограждение на трассе «Санкт-Петербург - Псков»

В Ленобласти водитель самосвала погиб, врезавшись в силовое ограждение на трассе «Санкт-Петербург - Псков»

0
14
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 39 километре автодороги "Санкт-Петербург - Псков"

Сегодня утром, 3 апреля 2024 года около 09 часов 00 минут на 39 километре трассы «Санкт-Петербург - Псков», в Гатчинском районе Ленинградской области 50-летний водитель, управляя самосвалом, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-12-2023, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
28-08-2023, 15:10
В Ленобалсти иномарка врезалась в отбойник на трассе, погибли два человека
29-05-2023, 13:12
На трассе "Сортавала" мотоциклист погиб врезавшись в силовое огрождение
5-12-2022, 11:50
В Ленобласти «Лексус» не справился с управлением и врезался в опору освещения. Водитель погиб
12-03-2024, 15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
25-05-2023, 13:03
В Петродворце «Форд Фокус» влетел в силовое ограждение, водитель погиб

Происшествия на дорогах

0
14
Сегодня, 12:52
В Ленобласти водитель самосвала погиб, врезавшись в силовое ограждение на трассе «Санкт-Петербург - Псков»
0
120
Вчера, 13:21
В Кировском районе произошло ДТП с участием автомобиля Скорой помощи
0
137
Вчера, 10:02
В Московсом районе в ДТП пострадал трехмесячный ребенок
0
164
1-04-2024, 12:00
В Калининском районе женщина на иномарке столкнулась с подростком на мопеде
Наверх