В Ленобласти водитель самосвала погиб, врезавшись в силовое ограждение на трассе «Санкт-Петербург - Псков»

Сегодня утром, 3 апреля 2024 года около 09 часов 00 минут на 39 километре трассы «Санкт-Петербург - Псков», в Гатчинском районе Ленинградской области 50-летний водитель, управляя самосвалом, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.