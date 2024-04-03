Сегодня утром, 3 апреля 2024 года около 09 часов 00 минут на 39 километре трассы «Санкт-Петербург - Псков», в Гатчинском районе Ленинградской области 50-летний водитель, управляя самосвалом, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Ленобласти водитель самосвала погиб, врезавшись в силовое ограждение на трассе «Санкт-Петербург - Псков»
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 39 километре автодороги "Санкт-Петербург - Псков"
Сегодня утром, 3 апреля 2024 года около 09 часов 00 минут на 39 километре трассы «Санкт-Петербург - Псков», в Гатчинском районе Ленинградской области 50-летний водитель, управляя самосвалом, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.
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