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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти байкер погиб в ДТП с эвакуатором

В Ленобласти байкер погиб в ДТП с эвакуатором

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб байкер

Сегодня утром, 27 августа 2024 года около 09 часов 35 минут на 1-ом километре Красносельского шоссе, в Ломоносовском районе Ленинградской области неустановленный мужчина, на вид 55 лет, управляя мотоциклом "Хонда NC", совершил столкновение с двигавшимся справа в попутном направлении эвакуатором под управлением 60-летнего водителя, после чего мотоцикл упал под колеса двигавшегося в попутном направлении КАМАЗа управляемого 34-летним водителем.
В результате дорожного происшествия мотоциклист погиб на месте.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП мотоциклы
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