В Ленобласти байкер погиб в ДТП с эвакуатором

Сегодня утром, 27 августа 2024 года около 09 часов 35 минут на 1-ом километре Красносельского шоссе, в Ломоносовском районе Ленинградской области неустановленный мужчина, на вид 55 лет, управляя мотоциклом "Хонда NC", совершил столкновение с двигавшимся справа в попутном направлении эвакуатором под управлением 60-летнего водителя, после чего мотоцикл упал под колеса двигавшегося в попутном направлении КАМАЗа управляемого 34-летним водителем.

В результате дорожного происшествия мотоциклист погиб на месте.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.