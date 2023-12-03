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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опракинулся. Водитель погиб

В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опракинулся. Водитель погиб

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти

Накануне вечером, 2 декабря 2023 года около 19 часов 30 минут в Кингисеппском районе Ленинградской области, на 28 км дороги «подъезд к порту Усть-Луга», 37-летний водитель, управляя самосвалом «Шакман», не справившись с управлением, совершил наезд на силовое ограждение справа с последующим опрокидыванием самосвала.
В результате дорожно-транспортного происшествия водителя зажало между кабиной и проезжей частью, он скончался на месте происшествия.
По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
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