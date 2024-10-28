В Ленобалсти мотоциклист на «Днепре» погиб врезавшись в дерево

Накануне вечером, 27 октября около 17 часов к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о ДТП с мотоциклистом на 14-й линии массива «Восход».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 42-детний мужчина, управляя мотоциклом «Днепр», не справившись с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Установлено, что водитель в 2024 году трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и в 2021 году был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.