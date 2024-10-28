Накануне вечером, 27 октября около 17 часов к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о ДТП с мотоциклистом на 14-й линии массива «Восход».
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 42-детний мужчина, управляя мотоциклом «Днепр», не справившись с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.
В результате дорожного происшествия мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Установлено, что водитель в 2024 году трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и в 2021 году был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Ленобалсти мотоциклист на «Днепре» погиб врезавшись в дерево
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Опубликовал: Anton78
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В Кировском районе Ленинградской области проводят проверку по смертельному ДТП с байкером в массиве «Восход»
Накануне вечером, 27 октября около 17 часов к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о ДТП с мотоциклистом на 14-й линии массива «Восход».
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