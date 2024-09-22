На трассе «Кобона-Леднево-Черное» водитель «Форд Фокус» погиб врезавшись в дерево

Накануне ночью, 21 сентября 2024 года около 01 часа к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о ДТП, произошедшем на 4-ом километре трассы «Кобона-Леднево-Черное».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 35-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигаясь со стороны деревни Кобона в сторону деревни Леднево, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.