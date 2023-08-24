В Ленобласти байкер погиб врезавшись в опору освещения

Накануне вечером около 17 часов 30 минут на 19 километре дороги «Голубые озера – Поляны», в Выборгском районе Ленинградской области 56-летний мужчина, управляя мотоциклом «Баджадж Боксер ВМ 150», не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на опору освещения.

От полученных в результате ДТП телесных повреждений мотоциклист скончался на месте.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.