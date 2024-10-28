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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали стрелявшего из ружья по автомобилю такси

В Ленобласти задержали стрелявшего из ружья по автомобилю такси

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Гатчинского района Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с ружьем на таксиста

Накануне ранним утром, 27 октября около 03 часов 50 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от водитель такси о том, что на 2-ой линии в садоводстве «Строитель» его автомобиль обстрелял из ружья пассажир.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции возле шлагбаума на 2-й линии в садоводстве с множественными повреждениями от пуль на багажнике обнаружили автомобиль «Хендай-Солярис».
33-летний таксист рассказал стражам порядка, что около 03 часов 30 минут он привез сюда нетрезвого пассажира, который спровоцировал конфликт, после чего, выйдя из автомобиля, заблокировал шлагбаум и ушел к дому, а позже подъехал на квадроцикле, выстрелил в автомобиль из ружья и скрылся.
27 октября сотрудники уголовного розыска в садоводстве «Строитель» в массиве «Антропшино» задержали 45-летнего подозреваемого. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, 105 УК РФ (Покушение на убийство).
Фигуранта поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Оружие на него не зарегистрировано. Гладкоствольный карабин «Сайга» изъяли.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район стрельба такси
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