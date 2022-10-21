В Колпино ограбили таксиста

Накануне вечером к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от водителя такси 41-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств о том, что в тот же день около 14 часов 55 минут возле дома 7 по Адмиралтейской улице в городе Колпино в автомобиле «Хундай Солярис» пассажир под угрозой ножа открыто похитил мобильный телефон «Самсунг А51», после чего с места происшествия скрылся.

На место оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и задержали 42-летнего пассажира такси.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.