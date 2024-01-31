В Ленобласти мужчина стрелял из ружья в егеря

Вечером 29 января 2024 года, около 20 часов 10 минут к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация от очевидца о том, что возле квартиры дома 12 по Молодежной улице в поселке Понтонное стреляли из ружья.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что около 20 часов 00 минут 46-летний местный житель в ходе внезапно возникшего конфликта выстрелил из своего охотничьего гладкоствольного ружья, на которое у него имелось разрешение, в сторону соседа, егеря Ассоциации охотников и рыболовов.

Егерь сумел ружье отобрать, а нападавший с места происшествия скрылся.

Вчера ранним утром, 30 января 2024 года около 04 часов 00 минут сотрудники уголовного розыска на участке в одном из садоводческих товариществ в поселке Ромашки Приозерского района задержали стрелка.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.