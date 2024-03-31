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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти охранник прострелил мужчине ногу

В Ленобласти охранник прострелил мужчине ногу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Гатчинского района Ленобласти задержали стрелявшего в своего оппонента в ходе конфликта

Вчера вечером, 30 марта 2024 года около 20 часов 55 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от 26-летнего жителя Петербурга о том, что возле дома 8 по Школьной улице в поселке Семрино ему прострелили ногу.
Немедленно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 39-летний охранник частного охранного предприятия в ходе конфликта из незарегистрированного ружья «Сайга» выстрелил в сторону своего оппонента. Пострадавшего с огнестрельным сквозным ранением левого бедра, в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали.
Ружье изъяли.
Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район стрельба огнестрельное ранение
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