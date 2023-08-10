В Ленобласти задержали стрелявшего в воздух в ходе конфликта в садоводстве

Накануне уиром около 10 часов 45 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение от 31-летней жительницы садоводства «Надежда-Ватт» о том, что ее сосед на автомобиле «Фольксваген» неоднократно подъезжал к ее дачному дому, расположенному по 28 линии, и из пистолета стрелял в воздух.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые по «горячим следам» задержали 52-летнего жителя Ленобласти.

Полицейские установили, что мужчина в ходе конфликта, произошедшего накануне, угрожал женщине поджогом дома, после чего из охолощенного пистолета дважды выстрелил в воздух и с места скрылся.

В ходе осмотра принадлежащего подозреваемому автомобиля «Фольксваген-Атлас» охолощенный пистолет, приспособленный для стрельбы светошумовыми патронами, изъят и направлен на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.