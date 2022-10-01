В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья по автомобилю

В минувший четверг поздним вечером около 23 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 33-летнего мужчины о том, что возле дома 1 на улице Петровская, неизвестный из охотничьего ружья произвел 3 выстрела в заднее стекло его автомобиля «Шевроле Круз».

Установлено, что заявитель находился в помещении своего кафе, где 2 посетителей, 63-летний и 51-летний, попросили его подвезти их до улицы Петровской. По прибытию на место у водителя возник конфликт с пассажирами, в результате которого из дома 1 по ул. Петровской вышел 31-летний сын одного из пассажиров, ударил прикладом ружья в живот потерпевшего и выстрелил по заднему стеклу его автомобиля. Потерпевший в удовлетворительном состоянии отпущен из медицинского учреждения.

Вчера по месту жительства на улице Петровской дом 1 по подозрению в совершении преступления задержан молодой человек. У него изъято охотничье ружье.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.