ента новостей

16:12
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья по автомобилю
16:00
В Московском районе иномарка сбили 9-летнего мальчика
15:56
В Московском районе мужчина вырвал сумку у 57-летней женщины
15:52
В Петербурге задержали афериста из Смоленской области
15:48
В Петербурге задержаны злоумышленники, подозреваемые в обмане пенсионеров
12:27
На федеральной трассе А-180 «Нарва» в Ленобласти введут реверсивное движение
12:25
Пенсионер из Гатчины перевел мошеннику 2 миллиона
12:15
Во Всеволожске задержали 15-летнего курьера-дропа
12:11
В Тихвине задержали 16-летнего курьера-дропа
11:21
С днем пожилого человека!
10:45
Путин осудил Запад
10:19
В Петербурге с поличным задержали «карманника»
09:42
Ошибочно мобилизованные вернулись
17:23
Александр Бельский: На полях Донбасса Россия защищает собственное будущее
17:01
Начиная с понедельника в Петербурге стартует отопительный сезон
16:55
По меньшей мере 23 человека погибли в результате взрыва бомбы смертника в образовательном центре в Кабуле
16:52
Сильные перестрелки в столице Буркина-Фасо
16:12
В Петербурге задержали мужчину, который обманом похитил у сети АЗС табачную продукцию
16:08
В Петербурге конфликт возле магазина закончился поножовщиной
16:06
В Колпино задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
16:05
Полицейские задержали афериста, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров
16:04
Рядом с резиденцией губернатора Беглова в Комарово появилась улица Дарьи Дугиной
15:28
В Приморском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
15:11
В Пушкине задержали двоих мужчин, совершивших разбойное нападение на магазин
14:39
В Московском районе пенсионерка отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей
14:37
В Петербурге задержана директора алкомаркета за растрату
14:36
Под Лугой электричка насмерть сбил 64-летнего мужчину
14:34
Фонд капитального ремонта снова сорвал сроки ремонта крыш в Петербурге
13:40
В Петербургеликвидировано подпольное казино, которое размещалось в трёхкомнатной квартире
11:55
Александр Бельский: Каждый регион должен вносить посильный вклад в победу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья по автомобилю

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья по автомобилю

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
В Выборгском районе Петербурга задержан мужчина, стрелявший из охотничьего ружья

В минувший четверг поздним вечером около 23 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 33-летнего мужчины о том, что возле дома 1 на улице Петровская, неизвестный из охотничьего ружья произвел 3 выстрела в заднее стекло его автомобиля «Шевроле Круз».
Установлено, что заявитель находился в помещении своего кафе, где 2 посетителей, 63-летний и 51-летний, попросили его подвезти их до улицы Петровской. По прибытию на место у водителя возник конфликт с пассажирами, в результате которого из дома 1 по ул. Петровской вышел 31-летний сын одного из пассажиров, ударил прикладом ружья в живот потерпевшего и выстрелил по заднему стеклу его автомобиля. Потерпевший в удовлетворительном состоянии отпущен из медицинского учреждения.
Вчера по месту жительства на улице Петровской дом 1 по подозрению в совершении преступления задержан молодой человек. У него изъято охотничье ружье.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район стрельба хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-07-2022, 17:19
В Ленобласти задержали мужчину, стрелявшего из ружья на берегу Ладожского озера
15-07-2022, 15:57
В Ленобласти мужчина стрелял из обреза в подростка
19-07-2022, 14:56
В Ленобласти задержали мужчину, ранившего из травмата прохожего
23-09-2022, 15:20
На севере Петербурга избили мужчину
14-06-2022, 13:49
В Ленобласти задержали мужчину, устроившего забег со стрельбой
30-06-2022, 14:20
В Петербурге задержали угонщика автомобиля «КАМАЗ»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
15
Сегодня, 16:00
В Московском районе иномарка сбили 9-летнего мальчика
0
123
29-09-2022, 14:58
В Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
0
148
29-09-2022, 09:47
В Ленобласти автоледи сбила 10-летнюю девочку на велосипеде
0
148
28-09-2022, 14:42
В Выборге иномарка сбила 12-летнего подростка
Наверх