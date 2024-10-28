В Ленобласти ограбили наркорекламщиков

Накануне утром, 27 октября 2024 года около 10 часов 50 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области обратился 19-летний петербуржец, который рассказал о том, что около 03 часов 30 минут утра в городе Луга неизвестные затолкали его с приятелем в автомобиль, увезли в лес, где избили и забрали мобильные телефоны.

В ходе проведения проверки сотрудники полиции установили, что потерпевшие и сами не в ладах с законом.

Выяснилось что и заявитель, и его 26-летний приятель нашли «легкую подработку» в мессенджере - наносить трафаретные надписи рекламы наркотиков; там же получили инструкцию и трафареты рекламы.

В ночь на 27 октября они устроили рекламную акцию в Луге: ходили по улицам и наносили рекламу наркотических средств.

Возле дома 22 по проспекту Урицкого в Луге, «художества» наркорекламщиков заметила группа мужчин.

Недолго думая, они силой посадили «художников» в автомобиль, вывезли в лес, где распылив им баллончик с краской в лицо, забрали мобильные телефоны и уехали.

Общая стоимость похищенных телефонов составила 84 тысячи рублей.

По факту грабежа следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ.

Потерпевших от ограбления в свою очередь привлекли к административной ответственности по ст. 6.13 КоАП РФ (Пропаганда наркотических средств).