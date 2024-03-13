В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход

По предварительным данным, сегодня утром, 13 марта 2024 года около 7 часов 40 минут возле дома 43 по проспекту Кирова в городе Луге Ленинградской области 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на трех пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало двое детей: 7-летний мальчик и 5-летняя девочка. В момент ДТП их сопровождала мать, она не пострадала. Дети получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП полицеские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.