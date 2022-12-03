В Петербурге брызнув миганту в лицо перцем, забрали у него 300 тысяч долларов

Вчера к полицейским Московского района Петербурга обратился 35-летний гражданин среднеазиатской республики и рассказал, что на улице Краснопутиловской, двое неизвестных распылили перцовый баллончик и забрали у него пакет с 300 000 долларов США скрывшись с места происшествия на автомобиле серого цвета. Полицейскими установлено, что около 19 часов 00 минут к мужчине подошли двое неизвестных, представившиеся представителями его родственников, и посадили заявителя в автомобиль «Лада». В салоне автомобиля неизвестные распылили в лицо заявителя аэрозольный баллон и, высадив его из автомобиля, скрылись с места происшествия.

Медики диагностировали у мужчины с химический ожог глаз 1-ой степени.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Предприняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.