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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге брызнув миганту в лицо перцем, забрали у него 300 тысяч долларов

В Петербурге брызнув миганту в лицо перцем, забрали у него 300 тысяч долларов

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Московского района разыскивает грабителей, похитивших 300 000 долларов у мужчины

Вчера к полицейским Московского района Петербурга обратился 35-летний гражданин среднеазиатской республики и рассказал, что на улице Краснопутиловской, двое неизвестных распылили перцовый баллончик и забрали у него пакет с 300 000 долларов США скрывшись с места происшествия на автомобиле серого цвета. Полицейскими установлено, что около 19 часов 00 минут к мужчине подошли двое неизвестных, представившиеся представителями его родственников, и посадили заявителя в автомобиль «Лада». В салоне автомобиля неизвестные распылили в лицо заявителя аэрозольный баллон и, высадив его из автомобиля, скрылись с места происшествия. 

Медики диагностировали у мужчины с химический ожог глаз 1-ой степени.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Предприняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район грабеж
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