В Петергофе задержали подозреваемого в разбое

Вечером минувшей субботы около 21 часа 15 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 25-летнего петербуржца о том, что возле дома 13/10 по улице Эйхенской в Петергофе неизвестные избили его и его знакомого, распылили им в лицо газ из баллончика, стреляли из пистолета, а так же отобрали принадлежащий заявителю автомобиль «Шкода Октавия» и уехали в неизвестном направлении.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что 19.01.2023 заявитель приобрел у 24-летнего мужчины автомобиль «Шкода Октавия».

По настоящее время поставить данный автомобиль на учет не удалось, из за выявленного обременения.

08 июля 2023 года около 21 часа 00 мину возле дома 13/10 по улице Эйхенской в городе Петергоф, злоумышленник, совместно с неустановленными лицами, применив физическую силу, распылив газ из газового баллона, и произведя один выстрел из неустановленного оружия, отобрали у заявителя этот автомобиль.

09 июля 2023 года около 06 часов 10 минут возле дома 3А по улице Прудовой в городе Петергоф данный автомобиль был обнаружен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В этот же день, 09.07.2023 около 10 часов 15 мину возле дома 19 по Разводной улице, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний подозреваемый в причастности к этому преступлению.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ