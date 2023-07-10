ента новостей

12:53
В саду Мариинского дворца состоялся молодёжный шахматный турнир под открытым небом
12:14
Лолита выступит на летнем фестивале концертов на крыше ROOF FEST 2023
11:26
Задержанный за убийство в Ленобласти доставлен в УСБ Главка
10:15
Пожилая жительница Выборга перевела аферистам 2 млн рублей
09:55
В Петергофе задержали подозреваемого в разбое
08:57
В Ленобласти в ДТП пострадало 4 человека, водитель с места скрылся
23:10
Российский теннисист Андрей Рублёв на Уимблдоне одолел родившегося в Гатчине Александра Бублика в пятисетовом матче-триллере
22:31
Футбольный «Зенит» обыграл «Фенербахче» с серии пенальти на Кубке PARI Премьер: Кержаков отбил два удара
10:19
Дорожные работы на вантовом мосту в составе КАД полностью завершены
22:53
Председатель Заксобрания Ленобласти единоросс Сергей Бебенин поздравил с Днём Петра и Февронии, а депутат-коммунист Иван Апостолевский посетил сосновоборскую школу № 7
20:28
Хоккейный вратарь Иван Федотов – снова в центре внимания: его контракт с ЦСКА может подорвать устои взаимоотношений КХЛ и НХЛ
20:20
В Петербурге задержан БОМЖ, напавший на несовершеннолетнюю девочку
12:16
В Петербурге задержали мужчину, организовавшего подпольную наркоплантацию
12:07
Полицейские задержали наркокурьеров, распространявших наркотики через интернет-магази
11:47
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибли два человека
11:39
В Гатчине конфликт у магазина закончился госпитализацией с химическим ожогом глаз и лица
11:09
В Тихвине задержали забившего оппонента доской на городском кладбище
09:40
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Мария»
22:45
Доигровщик-ветеран Андрей Титич пополнил состав волейбольного «Зенита» вслед за двумя бывшими одноклубниками по АСК – Андреем Ананьевым и Павлом Железняковым
18:16
Михаил Виноградов – статусный новичок гандбольного «Зенита», а Эльдар Насыров переходит на тренерскую работу
16:12
В Калининском районе игомарка сбила молодого парня на электросамокате
16:08
В Кировске мужчина в ходе конфликта ударил ножом в горло соснда
16:00
В Петербурге в массовом ДТП пострадали двое подростков
15:15
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на иностранца
15:07
Во Фрунзенском районе дорожный конфликт завершился стрельбой
11:35
Подилая пара из Ломоносова перевела мошенникам более 3,3 млн рублей
11:28
В Выборгском районе домушники из квартиры вынесли сейф с 2 млн рублей 10 тысячами нвро
11:00
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхт «Aurora Borealis» и «Аксиома»
23:13
31-летний шведский вратарь Юхан Матссон несомненно усилил оборону СКА
19:22
Марио Фернандес – новичок «Зенита», а недовольные этим трансфером есть не только в ЦСКА
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе задержали подозреваемого в разбое

В Петергофе задержали подозреваемого в разбое

0
76
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции задержали  подозреваемого в разбое в Петергофе

Вечером минувшей субботы около 21 часа 15 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 25-летнего петербуржца о том, что возле дома 13/10 по улице Эйхенской в Петергофе  неизвестные избили его и его знакомого, распылили им в лицо газ из баллончика, стреляли из пистолета, а так же отобрали принадлежащий заявителю автомобиль «Шкода Октавия» и уехали в неизвестном направлении.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что 19.01.2023 заявитель приобрел у 24-летнего мужчины автомобиль «Шкода Октавия».     

По настоящее время поставить данный автомобиль на учет не удалось, из за выявленного обременения. 

08 июля 2023 года около 21 часа 00 мину возле дома 13/10 по улице Эйхенской в городе Петергоф, злоумышленник, совместно с неустановленными лицами, применив физическую силу, распылив газ из газового баллона, и произведя один выстрел из неустановленного оружия, отобрали у заявителя этот автомобиль.

09 июля 2023 года около 06 часов 10 минут возле дома 3А по улице Прудовой в городе Петергоф данный автомобиль был обнаружен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В этот же день, 09.07.2023 около 10 часов 15 мину возле дома 19 по Разводной улице, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний подозреваемый в причастности к этому преступлению.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-03-2023, 13:18
В Петербурге у мужчины отобрали со стрельбой автомобиль «Киа Рио»
5-06-2023, 10:56
В Петергофе задержали ревнивца - стрелка из травматики
12-05-2023, 10:02
В центре Петербурга задержали подозреваемого в разбое
6-07-2023, 13:03
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже у речных заводей
24-05-2023, 14:49
В Калининском районе в массовом ДТП постродали два человека
30-03-2023, 11:43
В поселке Ушаки ссора на парковке закончилась стрельбой

Происшествия на дорогах

0
103
Сегодня, 08:57
В Ленобласти в ДТП пострадало 4 человека, водитель с места скрылся
0
179
8-07-2023, 11:47
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибли два человека
0
198
7-07-2023, 16:12
В Калининском районе игомарка сбила молодого парня на электросамокате
0
167
7-07-2023, 16:00
В Петербурге в массовом ДТП пострадали двое подростков
Наверх