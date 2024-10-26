В Ленобласти подросток на "Волге" столкнулся с "Шевроле". Оба водителя в больнице

24 октября вечером, около 18 часов на дороге «Чаща – Кремено» в Гатчинском районе Ленобласти 17-летний подросток, управляя автомобилем «ГАЗ 3102», осуществил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и врезался в автомобиль «Шевроле Клан» под управлением 51-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия обоих водителей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.