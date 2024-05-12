В Ленобласти водитель «Шевроле-Лачетти» погиб в лобовом ДТП с грузовиком

Сегодня ночью, 12 мая 2024 года около 03 часов 40 минут на 65 километре трассы «Форт Красная горка - Коваши - Сосновый бор», неустановленный водитель, управляя автомобилем «Шевроле-Лачетти», при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Шакман» под управлением 42 – летнего мужчины.

В результате ДТП: водитель «Шевроле-Лачетти» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель грузового автомобиля «Шакман», получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. дорожного происшествия