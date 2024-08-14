В Ленобласти на трассе «Сортавала» столкнулись три автомобиля. Один человек погиб

Сегодня утром, 14 августа 2024 года около 11 часов 15 минут на 92 километре трассы «Санкт-Петербург-Сортавала-Петрозаводск», в Приозерском районе Ленинградской области 79-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Кобальт» выехал для обгона на встречную полосу в месте, где выезд на встречную полосу запрещен и совершил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Форд Эксплорер» под управлением 49-летнего водителя.

После столкновения «Форд» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Рено Дастер», за рулем которого находился 60-летний водитель.

В результате дорожного происшествия водитель «Шевроле Кобальт» от полученных травм скончался на месте, его пассажирку (женщину, на вид 70-80 лет) госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Водителя «Форд Эксплорер» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.