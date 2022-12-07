В ДТП на Арсенальной набережной постродали трое человек

Сегодня утром около 06 часов 45 минут 21-летний мужчина управляя «Шевроле Лачетти», двигаясь по Арсенальной набережной от улицы Михайлова в сторону Арсенальной улицы, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате «Шеви» совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ 2107» под управлением 30-летнего мужчины. Водитель отечественного авто в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Его пассажир, 1993 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Водитель автомобиля «Шевроле» также в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.