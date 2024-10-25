Полицейские поймали троих рецидивистов, ограбивших хлебокомбинат в Гатчине

Накануне ночью, 24 октября 2024 года около 02 часов 00 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о том, что неизвестные, повредив окона и дверь, проникли в здание хлебокомбината в доме 53 А по улице 120-й Гатчинской дивизии, откуда похитили 2 металлических сейфа с документами и денежными средствами в размере 103 082 рубля.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В этот же день, около 02 часов 55 минут опергруппой Главка при содействии отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Главка на Киевском шоссе по подозрению в совершении преступления в автомобиле «ВАЗ 2114» задержали троих мужчин 1977-1983 годов рождения, ранее неоднократно судимых, в том числе, за кражи; двое из которых "гастролеры" из Карелии.

Полицейские изъяли: 143 165 рублей, преступный автотранспорт, 5 радиостанций, орудия взлома, газовые баллончики, одежда, обувь, перчатки, использовавшиеся при совершении преступления.

Задержанных поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ