В Гатчине поймали троих "домушников"

Поздним вечером 14 октября 2023 года около 23 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленобласти обратилась 69-летняя женщина, проживающая в доме 7/12 по улице Зверевой в городе Гатчина, с сообщением о краже из ее квартиры двух телевизоров, хлебопечки и трех ювелирных изделий.

Материальный ущерб потерпевшей составил 112 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера днем около 14 часов 00 минут в результате проведения ОРМ возле дома 31 по улице Урицкого по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали троих ранее судимых местных жителей: 38-летний и двое 34-летних.

Всех троих поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.