В Петербурге ограбили стоматолога

Утром 14 сентября около 09 часов 25 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 27-летнего стоматолога о том, что он подвергся ограблению.

Установлено, что в его квартиру дома 11 по улице Кузнецовской ворвались трое неизвестных, дверь которым он открыл сам и, избив его, похитили 150 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера днем возле дома 37 по улице Варшавской в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Московского района совместно с коллегами из регионального Главка МВД России по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое неработающих ранее судимых мужчин, 1989 и 1991 годов рождения, а возле дома 20 по улице Киевской задержана их 19-летняя сообщница. Все трое задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.