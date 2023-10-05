В Петербурге задержали четверых злодеев, ограбивших женщину в деревне Глинки

Накануне днем около 12 часов 05 минут возле дома 304 по Московскому шоссе оперативники управления уголовного розыска Главка во взаимодействии с нарядом Госавтоинспекции Пушкинского района Петербурга по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже - троих мужчин в возрасте от 31 до 51 года, двое из которых являются выходцами из Закавказья, и 41-летнюю женщину.

Все четверо задержанных ранее судимы.

Полицейские установили, что в период с 11:00 до 11:25 злоумышленники проникли в частный дом, расположенный в деревне Глинки Тосненского района Ленинградской области, избили 66-летнюю хозяйку и похитили две пары наручных часов, а также ювелирные украшения.

Сумма похищенного составляет 330 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Всех четверых подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.