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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали четверых злодеев, ограбивших женщину в деревне Глинки

В Петербурге задержали четверых злодеев, ограбивших женщину в деревне Глинки

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Опубликовал: Anton78
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Оперативники уголовного розыска Главка в считанные минуты задержали подозреваемых в грабеже

Накануне днем около 12 часов 05 минут возле дома 304 по Московскому шоссе оперативники управления уголовного розыска Главка во взаимодействии с нарядом Госавтоинспекции Пушкинского района Петербурга по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже - троих мужчин в возрасте от 31 до 51 года, двое из которых являются выходцами из Закавказья, и 41-летнюю женщину.
Все четверо задержанных ранее судимы.
Полицейские установили, что в период с 11:00 до 11:25 злоумышленники проникли в частный дом, расположенный в деревне Глинки Тосненского района Ленинградской области, избили 66-летнюю хозяйку и похитили две пары наручных часов, а также ювелирные украшения.
Сумма похищенного составляет 330 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Всех четверых подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район грабеж
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