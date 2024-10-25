В Колпино поймали мигранта, обманувшего двух пенсионерок в Петродворцовом и Калининском районах

21 октября 2024 года около 15 часов 45 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 70-летней женщины, проживающей в городе Ломоносов на Александровской улице. Пенсионерка рассказала правоохрнаиетлям о том, что 15 октября 2024 года ей позвонил неизвестный, и сообщил, что на её счету происходят мошеннические действия и поэтому необходимо все свои деньги обналичить и передать курьеру для обеспечения их сохранности.

17 октября женщина возле дома 37 по Вознесенскому проспекту Петербурга передала курьеру один миллион рублей.

22 октября 2024 года около 14 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило аналогичное заявление от 85-летней женщины, проживающей на Светлановском проспекте. Пенсионерка передала курьеру около 2 400 000 рублей.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

22 октября 2024 года возле дома 61 по проспекту Ленина в городе Колпино сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений задержали 24-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.