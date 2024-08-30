Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Софьи Ковалевской

Вечером 26 августа 2024 года, около 16 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 75-летней женщины, проживающей в доме 15 по улице Софьи Ковалевской. Пенсионерка заявила о том, что 23 августа ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, сообщил, что на ее счете происходят мошеннические действия, а для их предотвращения необходимо перевести денежные средства на «безопасный» счет.

В тот же день пенсионерка возле парадной своего дома передала курьеру 270 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

28 августа 2024 года около 11 часов 00 минут возле дома 79 по Северному проспекту сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 19-летнего жителя Кудрово.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ,