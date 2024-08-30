Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионеров из Ломоносова и Колпино

Вечером 26 августа 2024 года, около 20 часов 15 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 70-летней женщины, проживающей в городе Ломоносов в доме 45 по Ораниенбаумской улице. Пенсионерка рассказала о том, что 24 августа ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее денежные средства подлежат декларированию и для этого их необходимо передать курьеру.

В этот же день женщина возле своей квартиры передала курьеру 450 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

28 августа 2024 года около 12 часов 50 минут возле дома 6 по улице Володарского в Сестрорецке по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающего 18-летнего местного житель.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность задержанного к обману на 200 тысяч рублей 92-летней пенсионерки, проживающей в городе Колпино.