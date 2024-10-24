ента новостей

13:04
В Ленобласти задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью
12:58
В Герценовском университете готовят уникальный сборник, посвященный творчеству блокадных композиторов
12:52
В Госдуме откроется выставка к 300-летию СПбГУ
12:48
В России почти удалось решить проблему серых SIM-карт – Краснов
12:44
В Ленобласти мать подозревают в истязаниях 10-летней дочери
12:37
В Тихвинском районе поймали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
12:27
На Светлановском проспекте задержали стрелявшего в подъезде дома
12:18
Хотел купить валюту, но лишился денег
12:17
В Московском районе проверяют инцидент с избиением подростка в магазине на улице Костюшко
11:52
В Невском районе ограбили гостеприимного жителя с проспекта Пятилеток
10:28
Спрос на кредитные карты резко снизился
09:27
Сын Януковича теперь россиянин
08:46
Автовокзал к 100-летию региона
02:05
Гандбольный «Зенит» выиграл матч-триллер у ставропольского «Виктора» в SEHA – Gazprom League со счётом 25:24, отлично сыграл Павел Тураев
01:31
СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 8:0, Плотников сделал хет-трик, а голкипер Заврагин отразил 31 бросок по своим воротам
01:06
Баскетбольный «Зенит» победил «Уралмаш» с разницей в 6 очков: самым результативным игроком матча стал уралмашевец Джеремайя Мартин
16:51
Выставку монументальных картин покажут в музее Смольного
15:55
Премьера спектакля «Первая любовь»
15:47
Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину
14:45
В Петербурге поймали агрессивного пассажира, стрелявшего в водителя автобуса
14:02
В Невском районе мигрант зарезал соотечественника
13:55
В Пушкине задержали подозреваемых в убийстве знакомого
13:45
В Металлострое полицейские поймали наркомула
12:24
На Васильевском острове задержали студентов за стрельбу у метро
12:14
В петербургском метро ребенку зажевало руку в подъемный механизм эскалатора
11:47
В СПб не готовы получать меньше
11:13
Случаев пневмонии стало намного больше
10:38
С трудоустройством стало похуже
10:37
Киберпреступники крадут пароли через Steam
10:06
Как в СПб оплачивают проезд?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Светлановском проспекте задержали стрелявшего в подъезде дома

На Светлановском проспекте задержали стрелявшего в подъезде дома

0
23
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Калининском районе полицейские задержали стрелявшего в подъезде дома на Светлановском проспекте

Вчера 23 октября 2024 года, около полуночи к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в доме 101 по Светлановскому проспекту сосед из квартиры на первом этаже набросился на другого жильца с пистолетом.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя указанного дома, который из хулиганских побуждений произвел выстрел из сигнального пистолета в сторону 36-летнего соседа.
Задержанного доставили в отдел полиции, где он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сигнальный пистолет изъяли.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район стрельба хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-09-2024, 09:42
В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета
30-08-2024, 09:23
На Северном проспекте задержали пьяного стрелка
15-04-2024, 10:17
В Невском районе задержали стрелявшего из аэрозольного пистолета у метро «Проспект Большевиков»
5-03-2024, 12:32
В Московском районе задержали ночного стрелка из сигнального пистолета
27-02-2024, 10:35
В Приморском районе задержали хулигана, стрелявшего в сквере из сигнального пистолета
9-09-2024, 09:39
В Петербурге задержали стрелка с шоссе Революции

Происшествия на дорогах

0
124
Вчера, 15:47
Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину
0
139
22-10-2024, 12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
0
186
21-10-2024, 18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
0
179
21-10-2024, 18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
Наверх