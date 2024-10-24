На Светлановском проспекте задержали стрелявшего в подъезде дома

Вчера 23 октября 2024 года, около полуночи к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в доме 101 по Светлановскому проспекту сосед из квартиры на первом этаже набросился на другого жильца с пистолетом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя указанного дома, который из хулиганских побуждений произвел выстрел из сигнального пистолета в сторону 36-летнего соседа.

Задержанного доставили в отдел полиции, где он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сигнальный пистолет изъяли.