Вчера 23 октября 2024 года, около полуночи к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в доме 101 по Светлановскому проспекту сосед из квартиры на первом этаже набросился на другого жильца с пистолетом.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя указанного дома, который из хулиганских побуждений произвел выстрел из сигнального пистолета в сторону 36-летнего соседа.
Задержанного доставили в отдел полиции, где он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сигнальный пистолет изъяли.
На Светлановском проспекте задержали стрелявшего в подъезде дома
0
23
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
В Калининском районе полицейские задержали стрелявшего в подъезде дома на Светлановском проспекте
Вчера 23 октября 2024 года, около полуночи к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в доме 101 по Светлановскому проспекту сосед из квартиры на первом этаже набросился на другого жильца с пистолетом.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"