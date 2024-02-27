В Приморском районе задержали хулигана, стрелявшего в сквере из сигнального пистолета

Вчера утром, 26 февраля 2024 года около 08 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от прохожего, - очевидеца того, как две минуты назад в сквере возле торгового центра у дома 10 по Долгоозерной улице неизвестный стрелял из сигнального пистолета.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелка. Им оказался 29-летний житель Адмиралтейского района.

Возмутителя спокойствия доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ.

У задержанного изъяли сигнальный револьвер «Таурус S».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.