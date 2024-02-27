Вчера утром, 26 февраля 2024 года около 08 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от прохожего, - очевидеца того, как две минуты назад в сквере возле торгового центра у дома 10 по Долгоозерной улице неизвестный стрелял из сигнального пистолета.
Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелка. Им оказался 29-летний житель Адмиралтейского района.
Возмутителя спокойствия доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ.
У задержанного изъяли сигнальный револьвер «Таурус S».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Приморском районе задержали хулигана, стрелявшего в сквере из сигнального пистолета
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Опубликовал: Anton78
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В сквере на Долгоозерной улице полицейскими задержан подозреваемый в хулиганской выходке со стрельбой
Вчера утром, 26 февраля 2024 года около 08 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от прохожего, - очевидеца того, как две минуты назад в сквере возле торгового центра у дома 10 по Долгоозерной улице неизвестный стрелял из сигнального пистолета.
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