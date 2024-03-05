В Московском районе задержали ночного стрелка из сигнального пистолета

Накануне ночью, 4 марта 2024 года около 02 часов 00 минут возле дома 114 по Московскому проспекту при патрулировании полицейские задержали 24-летнего жителя южного региона России. Он находился в алкогольном опьянении.

Полицейские установили, что из хулиганских побуждений из сигнального пистолета молодой человек произвел три выстрела в воздух.

Хулиган был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Сигнальный пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.