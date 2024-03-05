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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе задержали ночного стрелка из сигнального пистолета

В Московском районе задержали ночного стрелка из сигнального пистолета

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали ночного стрелка в Московском районе Санкт-Петербурга

Накануне ночью, 4 марта 2024 года около 02 часов 00 минут возле дома 114 по Московскому проспекту при патрулировании полицейские задержали 24-летнего жителя южного региона России. Он находился в алкогольном опьянении.

Полицейские установили, что из хулиганских побуждений из сигнального пистолета молодой человек произвел три выстрела в воздух.
Хулиган был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Сигнальный пистолет изъят и направлен на экспертизу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район стрельба
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