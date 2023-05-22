Двух мужчин и женщину задержали после поножовщины в Горелово

Накануне вечером около 19 часов 00 минут к полицейским Красносельского района Петербурга из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что около 16 часов 35 минут из квартиры в доме 43 по Школьной улице поселка Горелово, в тяжелом состоянии, с колото-резанной раной госпитализирован 40-летний местный житель.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире пострадавшего еще троих: 48-летнего ранее судимого уроженца Чувашской республики, 33-летнего петербуржца и их 47-летнюю подругу.

Все они задержаны и доставлены в отдел полиции для установления обстоятельств происшествия.

Для проведения экспертизы из квартиры изъяты 18 ножей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.