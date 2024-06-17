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В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Измайловского проспекта

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Адмиралтейского район задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Измайловского проспекта

12 июня 2024 года около 20 часов 45 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от 72-летнего жителя дома 30 по Измайловскому проспекту. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что утром, около 09 часов 30 минут, ему позвонила неизвестная, представилась его дочерью и, под предлогом не привлечения ее к ответственности за, якобы, совершенное ДТП, убедила возле дома 17 по Английскому проспекту передать курьеру 400 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).
15 июня 2024 года около 20 часов 30 минут возле дома 1А по Разъезжей улице сотрудники полиции задержали неработающего 24-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к указанному преступлению.
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был изобличен в содеянном.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район мошенничество пенсионеры
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