В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников

11 апреля 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 71-летней женщины, проживающей в доме на улице Лени Голикова. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 25 марта днем ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что она стала жертвой мошенников.

Голос в трубке убедил пожилую женщину снять со счетов имевшиеся у нее деньги и передать, якобы, "сотруднику банка", который придет за ними позже.

В тот же день в квартиру пенсионерки явился неизвестный, которому она передала 400 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Вчера, 12 апреля 2023 года сотрудники полиции возле дома 26 по Балтийской улице по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего неработающего местного жителя.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.