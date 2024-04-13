11 апреля 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 71-летней женщины, проживающей в доме на улице Лени Голикова. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 25 марта днем ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что она стала жертвой мошенников.
Голос в трубке убедил пожилую женщину снять со счетов имевшиеся у нее деньги и передать, якобы, "сотруднику банка", который придет за ними позже.
В тот же день в квартиру пенсионерки явился неизвестный, которому она передала 400 000 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Вчера, 12 апреля 2023 года сотрудники полиции возле дома 26 по Балтийской улице по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего неработающего местного жителя.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников
11 апреля 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 71-летней женщины, проживающей в доме на улице Лени Голикова. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 25 марта днем ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что она стала жертвой мошенников.